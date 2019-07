Salud exhorta a cuidar a niños para prevenir accidentes

NUEVO LAREDO, TAM.- Al iniciar en este mes el periodo de vacaciones escolares, la Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a extremar toda clase de precauciones, para evitar que los niños y adolescentes sufran algún tipo de accidente tanto en el hogar, como en la vía pública.

La doctora Roselia Cerbantes Luebano, encargada del Programa de Prevención de Accidentes de la Jurisdicción Sanitaria 5, mencionó que en este exhorto se coordinan con el sector educativo, quien a través de las aulas, colocaron periódicos murales y cartelones, invitando a tener la cultura de la prevención.

“Estamos todo el sector salud haciendo énfasis de lo que nos marcan a nivel nacional, de lo que son las medidas preventivas de los accidentes, principalmente poniendo mucha atención en lo factores de riesgo, que siempre nos están marcando en cada campaña”, apuntó.

Añadió que algunas de las medidas preventivas es el utilizar el uso del cinturón de seguridad cuando se viaja en un vehículo, y de la sillas porta infantes, mayormente cuando se va a salir a carretera, además de revisar mecánicamente el automóvil, y respetar los señalamientos viales.

Reveló que dentro de los hogares, las madres de familia no deben dejar objetos punzocortantes al alcance de los niños, ni solventes, que en muchas ocasiones son vertidos en envases de refresco, donde los pequeños pueden confundirlos e ingerirlos.

Agregó que algunos casos ambos padres de familia trabajan, debido a ello, dejan a sus hijos al cuidado de un vecino o de un hermano mayor, para ello tienen que tomar en cuenta este tipo de recomendaciones, incluyendo no dejar cerca de los menores encendedores, ni cerillos. “Ante altas temperaturas, no expongan a los hijos por tiempo prolongado a los rayos de Sol para evitar quemaduras y golpes de calor, no los dejen jugar en la calle por estar expuesto a ser atropellados, es preferible llevarlos a los lugares recreativos”, señaló.

Cerbantes Luebano, dijo que al estar la mamá cocinando los niños no deben andar cerca de la estufa, porque siempre hay recipientes en la lumbre y por alguna razón se pueden derramar y caer sobre quienes estén cerca de la estufa.

Las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 5, se ubican en el Bulever Manuel Avila Camacho 638, colonia La Fe, con teléfono 712-9394.