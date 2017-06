Salma Hayek le canta a Veracruz y se pone nostálgica

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su visita al programa radiofónico “El show de Piolín”, Salma Hayek recibió una sorpresa de su amigo Jorge Campos.

El ex portero le mandó al estudio un mariahi que puso nostálgica a la actriz mexicana, pues interpretaron el tema “Veracruz” de Agustín Lara.

Salma cantó con mucho sentimiento, y al final de la interpretación, visiblemente conmovida, agradeció el detalle.

La mexicana habló del la cinta “Beatriz at Dinner”, defendió a los hijos de padres inmigrantes y comentó que es muy importante no enojarse ante las palabras y actitudes discriminatorias, pues a ella le ha funcionado tomar los insultos y las humillaciones como impulso para ser mejor y salir adelante.

“Si no la hubiera pasado tan mal, no me hubiera esforzado a hacer lo mejor”, reconoció.

“Yo no necesito ni trabajar, pero lo hago con el corazón, porque tenemos que seguir siendo productivos, contribuyendo a la sociedad”, finalizó.

Salma es amante del mariachi, tanto que en la pasada edición de Cannes hizo hasta lo imposible por conseguir que uno fuera a cantar.