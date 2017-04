Salma Hayek ausente en premier de filme de Eugenio Derbez en Hollywood

LOS ÁNGELES.- “De niño soñé con llegar a Hollywood y ya lo logré, y ahora mi sueño es tener tiempo”, afirmó el actor mexicano Eugenio Derbez antes de la premier de su cinta “How to be a Latin Lover”, a la que no asistió la coprotagonista del filme, Salma Hayek.

“Estoy viviendo un sueño”, compartió a Notimex Derbez, quien expresó su sorpresa de que de su historia “No se aceptan devoluciones” se hizo una versión en francés y de que en su debut en aquel país rompió récords de taquilla.

“Aún no la he visto. Me la mandaron, pero por la intensa agenda de promoción me ha sido difícil verla”, señaló sobre la cinta que será presentada este domingo en Hollywood como parte de la semana del cine francés.

La premier de “How to be a Latin Lover”, protagonizada por Eugenio Derbez, se efectuó con la ausencia de Salma Hayek, quien tiene un papel coprotagónico en la película.

La cinta se destaca porque está protagonizada por los dos actores mexicanos más taquilleros en Hollywood, acompañados por un elenco en su mayoría anglosajón.

En la alfombra roja, Raquel Welch, quien fue un símbolo sexual de los años 70, se dijo feliz de haber actuado con Eugenio. “Estoy loca por Eugenio. Es único, es un chico maravilloso, divertido, encantador, talentoso y exitoso”, declaró.

A la ceremonia, efectuada en el domo del complejo de cine Arclight de Hollywood, asistieron Raquel Welch, Robe Lowe, el niño Raphael Alejandro, entre otros actores anglosajones.

Entre los latinos estuvieron los hijos del actor mexicano, Vadhir Derbez y Aislinn Derbez, así como el esposo de esta última, Mauricio Ochmann; así como la actriz Angélica María, Bianca Marroquín y Regina Blandón, entre otros.

“Cuando tenía ocho o nueve años en una plática con mi madre (Silvia Derbez) le dije que soñaba con llegar a Hollywood y sé que desde que ella falleció en el cielo movió todo para que se cumpliera”, expresó Eugenio.

“Es curioso porque solo fue un sueño compartido con mi madre y a los 40 años ni por aquí me llegó esa idea, así que cumplí el llegar a Hollywood aunque un poco tarde”, dijo el comediante de 55 años de edad.

Desde que “No se aceptan devoluciones” se convirtió en el filme en español más taquillero en la historia de Hollywood, Derbez tiene una agenda saturada que lo mantendrá por los próximos cinco años con la filmación de cinco películas más en Hollywood.

Detrás de él y recorriendo la alfombra roja estuvo su esposa Alesandra Rosaldo, quien expresó sentirse orgullosa de la carrera de su pareja sentimental.

“Se siente muy bonito, siento mucho orgullo y sobre todo muy contenta y muy feliz de cómo le está yendo. Eugenio le apuesta con toda el alma, pasión y dedicación a todos sus proyectos”, apuntó.

Vadhir Derbez por separado dijo haber disfrutado su breve participación en la cinta en donde representa como un joven gigoló, el personaje de Máximo (Eugenio).

“Fue demasiado divertido y hasta les cuento que recién he grabado una canción en inglés que se llama “Latin Lover” y fue hecha para esta película y tendrá un video muy chistoso”, anticipó.

Bianca Marroquín, la estrella mexicana más conocida en Broadway expresó su felicidad de apoyar a sus compatriotas como Derbez y Hayek en una producción hollywoodense.

Angélica María también se dijo emocionada de haber tenido una breve participación en la cinta. “Eugenio me invitó a hacer una canción en su película”, contó la llamada Novia de México.

“Así que cómo no me va a dar gusto y orgullo ver cómo está triunfando y cómo está logrando poco a poco sus sueños y sé que la va a hacer porque Eugenio vale mucho”, remató.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez expresaron su orgullo por los logros de Eugenio y aseguraron que la cinta será un éxito.

Ochmann, quien ha logrado gran éxito en la serie de televisión “El Chema”, anunció aquí que ya no habrá más temporadas.

“El Chema ya cumplió su cometido, ahora me voy a dedicar a nuevas comedias con nuestra productora ‘A toda madre’”, dijo.

El niño Raphael Alejandro, quien actúa como Hugo, el sobrino de Eugenio e hijo de Salma Hayek, comentó que fue divertido haber trabajado con ellos. “Eugenio es muy divertido y Salma es una mamá muy hermosa”, externó.