Salen corredores con la ‘Rosa de Plata’

NUEVO LAREDO, TAM.- Ayer por la mañana, después de una ceremonia en la que recibieron la bendición, partió la Rosa de Plata de Nuevo Laredo, ya son 59 años que esta ofrenda guadalupana proveniente de Canadá y que cruza por Estados Unidos ingresa a México por esta frontera para llegar hoy 12 de diciembre a la Basílica de Monterrey, Nuevo León.

Fue a las 9:00 de la mañana cuando los Escuderos de Colón, alumnos del Colegio México y adolescentes de nuevo ingreso recibieron la bendición antes de partir por parte del párroco del Santuario Armando Arizola.

Además de bendecirlos con el santísimo, el cura Rocío con agua bendita los pies de los corredores.

Fue Derly Jesús Gallegos, estudiante de 14 años de edad de la Secundaria General Número 1, Juvenal Boone Flores, el Escudero de Colón que inició la Carrera de Relevos en su edición número 59 de la Rosa de Plata.

“Esta es la tercera vez que participó en esta carrera, mi papá es Caballero de Colón de la parroquia Santísima Trinidad. Me dio mucho gusto que me dijeran que yo abriría la carrera, me lleno de emoción y alegría”, comentó.