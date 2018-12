Salcido explota contra Cardozo en su adiós de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Salcido se despidió de Chivas en una esperada conferencia de prensa llevada a cabo en el Estadio Akron. Ahí, además de agradecer al dueño Jorge Vergara por la oportunidad de llegar al equipo, reveló que su salida obedece a los malos tratos que recibió por parte de José Cardozo y su cuerpo técnico.

“Decidí hacerme a un lado por el trato, no era bueno. No tuve empatía con el cuerpo técnico. Me voy un poco dolido porque no quería salir del equipo así. Esperaba irme dando una vuelta y llorando, no en la salida de prensa”.

CARLOS SALCIDO

Asimismo, el elegante zurdo nacido en Ocotlán, Jalisco, explicó que fue él quien le pidió a José Luis Higuera, director general de club, terminar prematuramente el contrato que tenía en el Rebaño Sagrado debido al mal ambiente que experimentaba día con día.

“Ya no aguantaba. No conozco a alguien que vaya a trabajar y ni siquiera le hablen, donde ni si quiera lo voltean a ver”, añadió.

Finalmente, demostró su amor por la playera del cuadro rojiblanco, donde levantó cinco títulos en calidad de capitán.

“Cuando me puse la camisa de Chivas dije ‘mi puta madre que me la quitan’ y no me la quitaron, yo me la quité y con eso me quedo”, sentenció