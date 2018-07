Salario ya no alcanza para comer más carne

NUEVO LAREDO, TAM.- La carne de res ha incrementado su precio entre un 15 y un 30 por ciento en el primer semestre del año en los diversos centros comerciales y carnicerías de la frontera, de igual forma la carne de cerdo como de pollo también han aumentado el precio, pero no ha sido de forma tan significativa.

Por ello, cada vez son menos las personas que pueden comprar este producto debido a que su precio ha incrementado considerablemente, comercializándose en más de 80 pesos el kilo de cualquier tipo carne roja.

Hasta 25 pesos ha aumentado el kilo de carne molida de res económica en algunas carnicerías y tiendas comerciales entre enero y junio de 2018, pues al iniciar el año se vendía entre los 70 y 75 pesos el kilo y en la actualidad tiene un costo de 100 pesos.

Pero no es el único incremento: el kilogramo de milanesa o pulpa ha subido hasta en 40 pesos más de su precio, pues tiene un costo de 160 pesos y antes costa alrededor de 120 pesos y el T-Bone hasta los 180 pesos el kilo, cuando en enero costaba apenas 150.

Actualmente el kilo del bistec del 0 tiene un costo de 116 pesos; mientras que la fecha de res cuesta 90 pesos; la costilla de res 95 pesos; carne para asar 160 pesos; costilla norteña 152 pesos el kilo, entre otras carnes, sin embargo, el precio varias según el comercio.

En la carne de cerdo y de pollo los cambios son más moderados, por ejemplo, el kilo de chuleta de cerdo tiene un costo de 85 pesos; el kilo de chamorro de cerdo cuesta 40 pesos; costilla de cerdo 109 pesos; pierna de cerdo 70 pesos; mientras que la pierna y muslo de pollo se vende en 27 pesos el kilo; alitas de pollo 80 pesos; pechuga de pollo 63 pesos y fajita de pollo en 83 pesos.

“Hoy ya no alcanza para comer seguido la carne, está muy cara, subió de 80 pesos a más de 100 el kilo, el gasto del hogar ya no da para comprar como antes, pues todo está muy caro, ahora con 600 o 700 pesos ya no compras nada, solo compras algunos alimentos de la canasta básica”, aseguró Lourdes González, ama de casa quien dijo que en su familia consumen carne de dos a tres veces por semana.