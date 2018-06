Saiyajins y peleas en tu móvil con el juego Dragon Ball Legends

CIUDAD DE MÉXICO.- Dragon Ball es un manga creado por Akira Toriyama en los años ochenta, el cual al tener adaptación al anime, se volvió un éxito en nuestro país y alrededor del mundo por lo que, 22 años después de haber terminado la serie, se decidió crear una nueva temporada por petición de los fans.

Tal ha sido su éxito, que existen infinidad de adaptaciones al mundo de los videojuegos, por lo que en esta ocasión te presentamos su versión más reciente para móviles, donde podremos recrear las aventuras de Gokú y los guerreros Z desde nuestro dispositivo móvil: Dragon Ball Legends.

De la mano de Toriyama

En este juego tomamos el control de Shallot, un misterioso saiyajin creado por Akira Toriyama, el cual se cruzará con diversos personajes del mundo de Dragon Ball a quienes deberá derrotar para avanzar. Además del modo campaña existe el modo Jugador contra Jugador, donde podremos sacar partido extra de los progresos que hagamos en el juego y gracias al uso de Google Cloud Platform, podremos luchar contra cualquier rival del mundo sin tener que temer por la estabilidad de nuestra conexión con el servidor.

Muévete como un guerrero Z

El título está basado en una serie de movimientos determinados por cartas de juego, que deberemos utilizar en el mejor orden posible para conseguir una convinación de movimientos o combos que nos ayuden a ganar cada pelea.

De igual forma, podemos movernos de izquierda a derecha para esquivar los ataques de nuestros enemigos y arriba o abajo para acercarnos o alejarnos, de esta forma, podremos jugar este título con un solo dedo.

El juego cuenta con un tutorial de bienvenida, en el que se nos explica cómo se juega, por lo que rápidamente notaremos que la jugabilidad es muy sencilla, la dificultad está en nuestra agilidad para esquivar los ataques y en atacar de forma correcta.

¡¡Kamehameha!!

El juego cuenta con ataques especiales que tienen una animación muy similar a la que vemos en la serie de televisión y al juego “Dragon Ball FighterZ”. Así mismo, está diseñado para darle al jugador una inmersión en la estética del anime. Por esto, los jugadores podrán ganar experiencia y habilidades de pelea y tendrán la posibilidad de crear su propia historia.

Aunque el juego se basa en el pensamiento rápido, también da peso a la toma de decisiones estratégicas, vital para el combate.

Micropagos

Aunque Dragon Ball Legends es un juego de descarga gratuita, las compras integradas están presentes para ayudarnos a desbloquear con dinero real más personajes y más cartas de ataques de manera opcional.

Gráficos

Gráficamente el juego le hace justicia al anime, ya que las animaciones son de gran calidad y detalle al echar mano de efectos 3D, al igual que la representación de los movimientos y habilidades especiales de cada personaje.

Tributo al clásico

Tal vez Dragon Ball Legends no se vea y sienta como el título FighterZ, no obstante es destacable el trabajo artístico y gráfico que presenta. La fiel representación de sus escenarios, se acompaña de una buena animación y combates que no distan mucho de lo que podríamos ver en consola, llenos de movimientos rápidos y poderosos ataques que hacen un gran uso de los juegos de luces, sombras y colores.

Disponible para todos

Si cuentas con un móvil que no es de última generación, no te preocupes, ya que Dragon Ball Legends te permite reducir la calidad gráfica para garantizar un rendimiento más estable. De igual forma, podremos instalar el juego en su totalidad (300 mb) o una parte proporcional del mismo, lo cual afectará a los tiempos de carga, pero que te permitirá disfrutarlo.

Dragon Ball Legends es sin duda una gran propuesta, ya que es un título frenético, que sabe cómo jugar con la estrategia del jugador, además es un juego que respeta a la obra original en cada momento pero que incluye líneas originales. Dragon Ball Legends se encuentra disponible para Android y iOS.