Sacrifican solo perros bravos y enfermos

NUEVO LAREDO, TAM.- Actualmente por indicaciones de la secretaria de salud en Tamaulipas Gloria de Jesús Molina, sólo se sacrifican perros enfermos en fase terminal, así como los perros que son atropellados, o animales extremadamente bravos, y que ni sus dueños los puedan controlar.

Lo anterior lo dio a conocer el médico veterinario, Juan Salinas Aguilera, director del Centro Antirrábico, quien agregó que en cuanto a la captura de perros en la vía pública la está realizando el Republicano Ayuntamiento, por parte del programa Servicios Médicos Municipales.

“Y ellos nos entregan un documento donde verifican o hacen constar que el perro está enfermo, o que fue entregado por ser bravo, o porque viene con problemas de salud, y que posteriormente nosotros los evaluamos, a pesar de que ellos también los evalúan”, explicó.

Agregó que si el animal puede darse en adopción o que se pueda regresar con sus dueños también lo llevan a cabo, ya que tienen la indicación de que se sacrifiquen la menor cantidad de perros que se levanten en la vía pública.

Destacó que cuando llegan hembras al antirrábico con cachorros, los dejan a que terminen de criarse para darse en adopción, a personas que realmente se vayan a hacer cargo de ellos y que los vayan a cuidar, y que en su momento los lleven a esterilizar.

Precisó que ellos hacen que estas personas se comprometan a las recomendaciones que les dan por medio de un documento que les firman, con la finalidad de que los animales no estén deambulando en la vía pública.

Reveló que a comparación de años anteriores, actualmente reciben entre 30 a 35 perros por semana que les son referidos por el ayuntamiento, por lo que anteriormente se levantaban de 100 a 120 animales por semana, muchos de ellos se sacrificaban porque no eran reclamados por sus dueños, después de 72 horas de la captura.

“Y eran perros que deambulaban en la vía pública y que no tenían dueño, y que bueno son nocivos para la salud estando en la calle, no tanto por las agresiones si no también por las garrapatas, por las pulgas, por los ácaros, por la sarna, y el problema de las heces fecales que es un problema de salud pública que tenemos que atender”, subrayó Salinas Aguilera.