‘Sacaremos la casta’; Chucky pide a la gente que acuda al Azteca

La baja respuesta de la afición en la compra de boletos para el juego del Tri este viernes no es un buen síntoma ante un partido en que se puede lograr el boleto a Rusia 2018

CUERNAVACA.- La Selección Mexicana sacará la casta este viernes ante Panamá para prácticamente asegurar el boleto a la Copa del Mundo 2018, pero quieren contar con el apoyo de la afición, que no ha respondido como en otras ocasiones para adquirir sus boletos.

Hirving Lozano, uno de los futbolistas mexicanos que apunta a la titularidad ante los canaleros, hizo un llamado a la gente para que acuda en gran número al Estadio Azteca.

“Espero que la gente apoye. Estamos nosotros y tenemos que sacar la casta, tenemos que jugar, hacerlo de la mejor manera; siempre queremos lo mejor para nosotros, para la afición que siempre es importante. Espero que nos apoyen, que siempre estén con nosotros y vamos a dar siempre lo mejor”, comentó el delantero.

El Chucky atraviesa por un buen momento en su primera temporada con el PSV Eindhoven, escuadra con la que lleva tres goles y una asistencia.

“Llego en muy buen momento, me siento muy contento, muy feliz en mi equipo, me han dado la oportunidad de jugar, gracias a Dios estoy anotando y me siento muy bien físicamente. El equipo se ve muy bien y vamos a esperar que los jugadores que lleguen estén igual”, aseveró.

Fuente: MedioTiempo