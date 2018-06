Rusa revela que no secuestró ni drogó a mexicano en Mundial

RUSIA.-La intrigante historia sobre el Mundial comenzó cuando Francisco Javier Mata Sánchez, un fan de México, que vino a Rusia para el campeonato, desapareció después de conocer a una mujer rusa en Moscú, con quien vio un partido entre Perú y Dinamarca.

A través de una publicación en Facebook que se volvió viral en las redes sociales, Amanda Paola Smeke, esposa de uno de sus amigos, anunció que una mujer llamada Alita básicamente había secuestrado al hombre y se negaba a dar información cuando contestaba el teléfono. Luego de varios días de intensa búsqueda, se encontró a Mata, según la Embajada de México en el país.

Aunque parecía ser solo un asunto personal, la reputación de la Moscovita se arruinó tanto en Rusia como en México. “Me gustaría que se disculpe oficialmente”, dijo Gamzatova a Metro.

¿Qué pasó?

– Es una historia desagradable. La verdad es que fui calumniada por el hermano de Francisco al decir que mantenía al joven ‘bajo custodia’, lo había drogado y le había robado. Pero no fue nada de eso.

¿Cómo lo conociste?

– Nos conocimos en un bar, mientras veíamos un partido de Perú contra Dinamarca. Nicolás nos ofreció ir a otro lugar, pero nos negamos. Él se llevó todo el efectivo y la tarjeta de crédito de Francisco, así que ambos nos fuimos a mi casa. Francisco se quedó conmigo en el departamento. Desde entonces, hablamos con su hermano por teléfono.

¿Sabías que era un hombre casado?

– Dijo que tenía una esposa, pero que solo seguían juntos por su hijo.

Se informó que Nicolás quería llamar a la policía.

– Sí, le pregunté por qué, si el propio Francisco no quería ir a ninguna parte. Le dije que no se preocupara, y que enviaría a su hermano a casa en un taxi. Los medios dijeron que apagué o bloqueé el teléfono. Aunque fue al revés: su hermano me bloqueó cuando quería llamar y decir que Francisco había olvidado su Identificación de Fan. Quizás Nicolás se comportó de esa manera porque Francisco está casado.

¿Qué pasa ahora?

Me gustaría que Nicolás me ofrezca una disculpa oficial. Él me deshonró injustamente en dos países. Francisco ya dejó mi lugar. Su hermano se lo llevó en un taxi.