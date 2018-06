Rumores, privatización del agua: Comisión Nacional de Agua

CIUDAD DE MÉXICO.- Los rumores de privatización del agua son “ataques falsos” para obtener un beneficio de carácter electoral, afirmó Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En conferencia de prensa, Ramírez de la Parra refirió que los “ataques” contra los Diez decretos de reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, son impulsados por “ya saben quién” para desviar la atención a la coyuntura electoral.

“Me parece que está muy claro el objetivo, me parece que todos ustedes ya saben quién es, ya saben quién es el que está llevando a cabo este tipo de ataques correspondientes, precisamente con el ánimo de desviar la atención para el tema electoral y obtener un beneficio de esta naturaleza y no para lo que realmente buscamos a través de la elaboración de estos decretos, que es cuidar el agua para el futuro”, enfatizó.

Sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la coalición “Juntos haremos historia”, Ramírez de la Parra indicó que “está muy claro en los videos de las redes sociales a quién están atacando y quién está buscando el beneficio, no está difícil de poder observar, me parece que está muy claro en los videos que se están transmitiendo, porque inclusive vienen las imágenes de las personas”.

“Yo no puedo decir nombres ni partidos políticos, porque precisamente incurriría en un delito electoral, porque soy un funcionario público y estoy en mi función de funcionario público en esta conferencia de prensa, por eso no lo podría yo hacer, pero me parece que solamente observando lo que está sucediendo en los videos que se están transmitiendo, es muy claro cómo está el tema”, añadió.