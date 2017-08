Rumor: Podrás silenciar notificaciones sólo con mirar el iPhone 8

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas son las dudas aún sobre la supuesta integración de un sensor para el reconocimiento tridimensional del rostro en el iPhone 8, con el que Apple podría sustituir al lector de huellas Touch ID como medida de seguridad biométrica para desbloquear teléfono.

Pero con la filtración del firmware del HomePod, el recién presentado altavoz inteligente de Apple, muchas han sido las características que parecen estar incluidas en la próxima generación del iPhone, entre ellas una que facilitaría silenciar las notificaciones únicamente con la mirada.

Un desarrollador encontró referencias sobre un código (TLAttentionAwarenessObserver) que permitiría usar la detección tridimensional de rostro para silenciar el sonido de las notificaciones cuando el equipo esté en uso , lo que no necesariamente es una señal de que sea una opción definitiva pero si probable.

De ser así, el reconocimiento facial mostraría tener opciones más avanzadas que el simple desbloqueo para el producto más popular de Apple, el cual podría hacer su primera aparición en septiembre.

What @jsnell talked about on the last @_upgradefm is true: the iPhone will suppress notification sounds if you’re looking at it pic.twitter.com/eFzKUfZYDx

— Guilherme Rambo (@_inside) 8 de agosto de 2017