Ruiz Esparza asegura que se mantendrá al frente de SCT

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que se mantendrá al frente de la dependencia hasta llegar a las últimas consecuencias en el caso del socavón del Paso Exprés, por lo que consideró irresponsable “dejar el barco a media agua” en estos momentos.

Entrevistado al término de su reunión con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso, dijo que su responsabilidad fundamental es “simple y sencillamente deslindar responsabilidades”.

“Creo que no es responsabilidad, en un momento dado, dejar el barco a media agua”, señaló ante las peticiones de legisladores de oposición de que renuncie al cargo para que se faciliten las investigaciones.

“Tiene que haber responsabilidades desde el secretario, los funcionarios, las empresas, los supervisores y todo aquel que tuvo que ver con esto. Creo que debe deslindarse, y en eso es la principal responsabilidad. Así lo he dicho y así lo estoy cumpliendo”, enfatizó.

Ruiz Esparza asimismo reiteró que la Secretaría de la Función Pública será la encargada de realizar las investigaciones y, en su caso, determinar a los responsables, para llegar a las últimas consecuencias.

Además, manifestó que han coadyuvado con esa secretaría “para darle los mejores elementos y que se finquen esas responsabilidades”.

Un poco antes y durante su reunión con senadores y diputados federales, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desmintió al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien afirmó en un comunicado que había informado en siete oficios sobre los vicios que presentaba la construcción del Paso Exprés.

“Lo digo con todo respeto, jamás me he referido a él de manera indebida, pero sí les digo una cosa, no hubo una sola de él. Él lo único que hizo fue mandar un oficio que voy a dejar aquí, son dos oficios en donde se pide se llame Paso Exprés Tlahuica a esta magna obra”, indicó.