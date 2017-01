Rosa María, 21 años utilizando bicicleta

NUEVO LAREDO TAM.- Aún y cuando la señora, Rosa María Lozano cuenta con 60 años de edad, todos los días recorre varios kilómetros en su bicicleta a la cual bautizó como “Mi Bella Dama”, la cual no cambia por nada, menos ahora que subió el precio de la gasolina.

La dama manifestó que ya tiene alrededor de 21 años ‘pedaleando’ su eterna compañera que la lleva a todas partes, lo único que se le descompone es cuando se le ponchan las llantas, por lo que de inmediato la lleva a que se las arreglen.

“Un día me atropellaron en el estacionamiento de una farmacia Calderón, la señora le dio reversa y dice que no me vio, yo nomás sentí el golpe y vi todo oscuro, pero le pasó por arriba a la bicicleta y casi no le pasó nada”, indicó.

Con amabilidad la dama indicó, que por fortuna, no tuvo lesiones, fue la única vez que la han atropellado. Desde que tenía 7 años, su papá la enseño andar en bicicleta, posteriormente después de una caída dejó de usarla un tiempo.

Hasta que a la edad de 29 años iba a ir con su hermana a la Unidad Deportiva, y su hermana le sugirió que fueran en las bicicletas por lo que así lo hicieron, y hasta la fecha jamás dejó la bicicleta, mientras que su hermana prefirió andar en carro.

“Mi hermana vendió las bicicletas, y yo me conseguí una bicicleta y me la robaron, me volví a conseguir otra nueva y me la robaron, y esta es la única que me a durado bastante y le puse, “Mi bella dama”, expresó.