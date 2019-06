Rompen mexicanos con estereotipos

CIUDAD DE MÉXICO.-Para Sofía Lama los estereotipos quedaron atrás y actualmente la comunidad actoral latina ha dejado de interpretar al sirvientes o jardineros, para convertirse en el personaje poderoso de la historia.

«Muchos latinos están viviendo en Estados Unidos un momento bien importante.

La intérprete considera que el interés en los latinos se debe a lo hecho por cineastas y actores mexicanos, como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Gael García Bernal.

«Hay mucho trabajo en Estados Unidos gracias a todos estos grandes talentos, por lo menos la gente nos busca más y se nos abrieron las puertas a personajes poderosos», señaló.

Recordó que anteriormente sólo se conseguían papeles secundarios o de relleno, y hoy en día son los protagonistas de grandes producciones.

Prueba de ello es lo hecho por los mexicanos Alfonso Herrera, estelar de la serie The Exorcist; Jaime Camil, en Jane The Virgin, y Demian Bichir, quien encabezó la producción The Bridge, así como las cintas La Monja, Los Ocho Más Odiados y Alien: Covenant.

«Actualmente somos los héroes en las series de Estados Unidos. Es un orgullo. También para muchos personajes de superhéroes están buscando latinos, les gusta el acento».