‘Roma’ es preseleccionada para contender por el Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.-Roma, la película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón está a un paso de obtener la candidatura al Oscar, pues la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la incluyó en la lista de semifinalistas.

La cinta fue sometida a votación a mediados de octubre, pero hasta hoy se dio a conocer que forma parte de las nueve producciones preseleccionadas para competir por la estatuilla en la 91 edición de la entrega de premios.

Te presentamos la lista de filmes elegidos en la categoría Mejor película en idioma extranjero:

Alemania, Never Look Away

Colombia, Birds of Passage

Corea del Sur, Burning

Dinamarca, The Guilty

Japón, Shoplifters

Kazajistán, Ayka

Líbano, Capernaum

México, Roma

Polonia, Cold War

A través de su cuenta de Twitter, Alfonso Cuarón compartió la lista completa de películas que competirán por un lugar en los Premios Oscar 2019 que se llevarán a cabo el próximo 24 de febrero en Teatro Dolby de Hollywood.

Made the shortlist of the Oscars for foreign language! https://t.co/Mdsu5KC75v — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) December 17, 2018

La lista oficial de las películas seleccionadas para participar en la entrega de premios se anunciará el 22 de enero del próximo año.