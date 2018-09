Rolando Valdez se luce con los Acereros

LAREDO, TX.- Con uno de los equipos favoritos a llevarse el título de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) del segundo campeonato como son los Acereros de Monclova, se encuentra el pitcher neolaredense Rolando Valdez, quien llegó a la institución el 3 de julio procedente de los Piratas de Campeche.

El elemento de 32 años de edad platicó con este rotativo sobre lo que ha sido esta temporada con los también conocidos como la Furia Azul, quien actualmente dirige el reconocido manager veracruzano Pedro Mere, quien en 2017 gano la serie del Rey con los Toros de Tijuana y con los desaparecidos Rojos del Águila de Veracruz en el 2012.

“Me siento muy contento, yo creo que la primer vuelta con Campeche fue algo muy apresurado, ya que venía muy cansado de todo el año, y bueno en esta segunda vuelta con Monclova me ha ayudado mucho, aunque no he ganado la cantidad de juegos que quisiera han sido muy cerrados los que he perdido”, comentó, Valdez.