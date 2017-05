Rocket es captado en el set de Avengers: Infinity War

CIUDAD DE MÉXICO.- La filmación de la nueva película de Marvel, Avengers: Infinity War, sigue dando de qué hablar, pues la aparición de Rocket Raccoon, en el set de filmación ha desatado toda clase de rumores y teorías.

A través de las redes sociales, se han compartido las primeras imágenes de este simpático personaje de Guardianes de la Galaxia, pues todo parece indicar que será el primero del equipo espacial en tener contacto con Thor y Hulk.

A better look at the life-size Rocket Raccoon model in Durham Cathedral on the set of AVENGERS: INFINITY WAR. #InfinityWar pic.twitter.com/fuwgJBjXhx

— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) May 4, 2017