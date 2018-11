Robot debuta en China como presentador de noticias

CHINA.-El primer presentador de noticias de inteligencia artificial (IA) del mundo hizo su debut en la actual V Conferencia Mundial del Internet, en la provincia oriental china de Zhejiang.

El presentador de noticias, que se basa en la última tecnología de IA, tiene una imagen masculina con la voz, las expresiones faciales y acciones de un ser humano verdadero.

“Él” aprende por sí solo de los videos de difusión en directo y puede leer textos naturalmente como un presentador de noticias profesional.

El presentador de noticias de IA fue desarrollado conjuntamente por la Agencia de Noticias Xinhua, agencia noticiosa estatal del país, y Sogou, compañía china del motor de búsqueda chino homónimo.

Xinhua’s first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW

— China Xinhua News (@XHNews) 7 de noviembre de 2018