Roberto Gálvez, el ‘Señor de la radio’

NUEVO LAREDO, TAM.- Cada 14 de septiembre se celebra el Día del Locutor para reconocer la labor y profesionalismo de estos trabajadores, así como para recordar la importancia del trabajo periodístico y la libertad de expresión en la creación de una sociedad más democrática e informada.

Por eso este día, el periódico Líder Informativo reconoce la trayectoria Roberto Gálvez Martínez, director de noticias de Stereo 91, primera estación radiofónica en iniciar transmisiones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Laredo, Texas, en Frecuencia Modulada.

Desde niño, su ilusión fue pertenecer a una estación de radiodifusión, sueño que hoy en día se ha vuelto toda una realidad, dejando huella muy marcada en estas dos ciudades fronterizas por su gran labor desempeñada durante 43 años de trayectoria dentro del mundo de la radio y buscando cada día más audiencia.

“Desde muy pequeño me gustaba mucho la locución, cuando escuchaba la radio me imaginaba los locutores y los reportajes que hacían, siempre me ha gustado esto y fue hasta julio de 1974 que entre a esta radiodifusora, tengo 43 años en esta misma estación de radio, posteriormente en 1977 fui a la ciudad de México para tramitar mi licencia como locutor, donde presente un examen que abarco varios aspectos de cultura general, práctica de habilidades y la ley federal de radio y televisión”, dijo.