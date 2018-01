Roberto Galvez con más de 40 años en la radio

NUEVO LAREDO, TAM.- Hablar de Roberto Gálvez, es hablar de icono dentro de la radio y un líder de opinión en la ciudad con más de 40 años dentro de este medio de comunicación, platicó sus experiencias a los socios del Club Rotario.

Desde sus inicios dentro de la radio Roberto Gálvez se tuvo que preparar arduamente para poder llevar a cabo su examen de locutor el cual lo aprobó el 7 de febrero de 1977.

“Para mí se me facilitó ser locutor, sin embargo tuve que hacer un examen para poder ser locutor, el cual ha desaparecido no sé si para bien o para mal, ahora sólo es práctica y una radiodifusora que te respalde y ya; antes no había ninguna guía y era de conocimiento general.

“Teníamos un examen de cultura general, periodistas famosos, historia, geografía, gramática española, deportes, eran 100 preguntas que aplicaba la Secretaria de Educación Pública y era en la Ciudad de México y con 60 preguntas con respuestas correctas, pasábamos el examen”, indicó.

Señaló que en aquella ocasión de 88 personas que aplicaron el examen, sólo 6 aprobaron.

“Como yo sólo tenía secundaria a mí me dieron una licencia “B” pero también había la “A” que eran para aquellos que tenían universidad, posteriormente después daban una guía que de mil preguntas sólo vendrían 100 pero ya teníamos una idea.

“Creo que debemos retomar esa aplicación de examen porque es una garantía para quienes nos escuchan y tener en aquellos tiempos personas como don Paco Malgesto, muchos locutores de antaño”, manifestó.

Roberto Gálvez platicó con los rotarios y les explicó la importancia de la radio, así como su experiencia a lo largo de 44 años de estar frente al micrófono.