Roberto brilla en el certamen nacional

NUEVO LAREDO, TAM.-Con tan solo 15 años de edad, el atleta neolaredense Roberto Villarreal Ortiz tuvo una soberbia actuación en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 al obtener el tercer puesto en el prueba de salto de altura.

Celebrado en el estado de Chihuahua, el fronterizo registró una marca de 1.77 metros para con eso meterse al podium de ganadores, en donde enfrentó a otros 16 competidores de diferentes puntos del país, dentro de la categoría sub 16.

“De hecho esta es la primera vez que llegó a la etapa nacional, ya que el año pasado me quede en la fase regional, por lo que me siento contento aunque no di mi marca que es de 1.80 o más, ya que de esa forma me podría haber colado hasta el segundo puesto, pero nos deja con la enseñanza de seguir trabajando”, comentó, Ortiz.

LO LLEVA EN LA SANGRE

Tras haber practicado dicho deporte desde el cuarto y quinto grado de primaria, Roberto se retiró para luego regresar hasta primero de secundaria, en donde cabe mencionar que ya es una tradición familiar, porque su padre y su abuelo igualmente lo ejercieron.

“Mi papá es Gerardo Villarreal y es también mi entrenador, en donde en su época llegó a conseguir un tercer lugar de Primera Fuerza, así que se siente muy orgulloso de mi, al igual que mi otra entrenadora Sandra Fernández, por lo que muchas gracias ha ambos”, dijo.

Admirador del atleta olímpico mexicano Edgar Rivera y quien se prepara para calificar a Tokio 2020, indicó que uno de sus máximos anhelos es llegar a la etapa de Caribeños y porque no soñar con algún día estar en la máxima justa.

“Espero lograr todos esos objetivos, en donde mi siguiente paso es prepararnos para el próximo proceso de Olimpiada Nacional, en donde igualmente quiero agradecer por el gran apoyo que me han brindado mis maestros del Colegio México, en el que de hecho siempre me han deseando suerte cada vez que compito”, finalizó.