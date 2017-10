Robben, resignado a no ir al Mundial de Rusia 2018

El jugador del Bayern Múnich no dio detalles de lo que pasará si la selección de su país quedara fuera de la Copa del Mundo del próximo año. [Agencias]

El jugador del Bayern Múnich no dio detalles de lo que pasará si la selección de su país quedara fuera de la Copa del Mundo del próximo año. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La posibilidad de que Holanda esté en el Mundial de Rusia 2018 es prácticamente nula, debido a los puntos que necesitaría para acceder al repechaje, ya que necesitaría marcar siete goles ante Suecia el próximo martes 10 de octubre.

Arjen Robben se tomó el tiempo para hablar ante algunos medios de comunicación al respecto, en donde dijo que era imposible quedar 7-0. “Esta situación me causa una enorme tristeza pero por desgracia es parte del deporte”.

El jugador del Bayern Múnich no dio detalles de lo que pasará si la selección de su país quedara fuera de la Copa del Mundo del próximo año, hecho que es casi imposible de creer, luego de la gran participación que tuvieron en Brasil 2014.

“No podíamos creer que fueran tantos goles. Teníamos que salir a hacer lo máximo. Pero pensar en ganar 0-8 en Bielorrusia no era realista. Y un 7-0 en casa contra Suecia no pasará tampoco. Hay que creer hasta el último minuto pero tengo que decir lo que todos piensan. No es realista creer que podemos vencer a Suecia por este resultado. Que la gente deje las calculadoras en casa”, finalizó Robben.