Roban libros a Margo Glantz

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora Margo Glantz fue víctima de robo en su propia casa. Así lo dio a conocer la autora de Coronada de moscas a través de su cuenta en Twitter.

“Un joven colombiano a quien le di trabajo para ordenar mi biblioteca se llevó mis primeras ediciones de Rulfo, García Márquez, Borges et al”, publicó, sin dar más detalles.

un joven colombiano a quien le di trabajo oara ordenar mi biblitoeca se llevó mis primeras ediciones den Rulfo, García Márquez, Borges et al — Margo Glantz (@Margo_Glantz) 11 de agosto de 2017

Su tuit recibió decenas de comentarios, donde la mayoría le recomendaba denunciar y señalar el nombre del presunto responsable. “Es una pena doble! Lamento lo sucedido. Ojalá, recapacite y devuelva lo robado. Lo otro que robó, la confianza, ya no se recupera”, se puede leer en una de las respuestas.

Sin embargo, la Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances no dio mayores datos. Este diario buscó hablar con la autora al respecto y, aunque contestó la llamada, no quiso hablar sobre el tema. Hace un par de horas publicó un escueto tuit: “Olvídenlo”, pero no explicó más.