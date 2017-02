Roban con violencia a ‘El Costeño’

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante acapulqueño, Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, fue asaltado con violencia y despojado de su automóvil, su cartera y aparatos electrónicos, la madrugada de este sábado en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Entrevistado para Grupo Fórmula, ‘El Costeño’ relató que después de dar un show en Coacalco, se dirigía a la Ciudad de México con su hermano, cuando en Avenida Periférico, con Avenida Río San Joaquín, fueron interceptados por un auto tripulado por cuatro personas armadas.

“Se bajan tres tipos con pistolas, el chofer se queda al volante, escuadras, revolver, nos apuntan, nos golpean el carro; venía disfrazado, venía con mi vestuario porque no me dio tiempo de cambiarme”, narró. El comediante mencionó que uno de los asaltantes lo reconoció y que, a punta de pistola, le dijo “luego me darás tu autógrafo, ahorita quiero tus cosas”.