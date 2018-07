Rob Zombie y Marilyn Manson hacen cover a The Beatles

Rob Zombie y Marilyn Manson iniciaron su 'Twins of Evil: The Second Coming Tour'. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Rob Zombie y Marilyn Manson presentaron el cover de “Helter Skelter”, el tema escrito por John Lennon y Paul McCartney.

Al respecto, Rob comentó que desde hace tiempo tenía en mente realizar una colaboración con Manson en el escenario, durante la gira que están realizando en conjunto.

“Habíamos estado hablando acerca de hacer algo juntos para estos shows, tal vez que Manson subiera al escenario durante mi set y tocara una canción, lo hablamos, esa noche solo pensé ‘Helter Skelter’ es la canción obvia. Luego pensé que en vez de solo tocarla en el escenario podríamos grabarla y le damos un nuevo toque”, afirmó en una entrevista para Rolling Stone.

Rob Zombie y Marilyn Manson están de gira en conjunto para presentar sus más recientes materiales discográficos Heaven Upside Down y The Electric Warlock Acid With Satanic Orgy Celebration Dispenser, respectivamente en ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Twins of Evil: The Second Coming Tour es la segunda gira que realizan juntos, en 2012 ambos visitaron 39 ciudades de Estados Unidos y Europa, cerrando Bolonia.