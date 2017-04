Riverdale llega a Warner Channel

CIUDAD DE MÉXICO.- Basada en la historieta de Archie creada por John L. Goldwater llega este programa del productor y guionista Roberto Aguirre-Sacasa que inicia con la desaparición de Jason Blossom, ocurrida el 4 de julio, el día que nadie olvidará.

El hecho se da en un pueblo tranquilo donde todo aparentemente es perfecto; este crimen despertará las inquietudes propias del paso de la adolescencia hacia la adultez de Archie y así como las inquietudes de las personas que lo rodean.

Pero la desaparición de Jason no es lo que preocupa en su totalidad a Archie pues al chico le atormenta que su padre no acepte su verdadera vocación: la música. Él no está solo, a su lado está Betty Cooper, su compañera de colegio, quien secretamente está enamorada de él.

El drama está presente y no puede faltar el triángulo amoroso que llega a completarlo Veronica Lodge.

A la escena se suma Cheryl, la hermana de gemela del desaparecido Jason. Los misterios hacen acto de presencia. Existen elementos perfectos para Jughead, amigo de Archie, escribe una novela policial basada en los extraños sucesos ocurridos durante el verano en Riverdale.

La prometedora serie cuenta con las actuaciones de K.J. Apa como Archie Andrews, Lili Reinhart es Betty Cooper, Camila Mendes es Veronica Lodge, Cole Spouse es Jughead Jones, Madelaine Petsch es Cheryl Blossom, Casey Cott es Kevin Keller, Ashleigh Murray es Josie McCoy, Ross Butler es Reggie Mantle, Shannon Purser es Ethel Muggs, Sarah Habel es Miss Grundy, Marisol Nichols como Hermione Lodge, Luke Perry es Fred Andrews y Molly Ringwald como Mary Andrews, entre otros.

Riverdale se estrenará en Warner Channel el 26 de abril con capítulo doble. Se transmitirá los miércoles a las 9 de la noche.

