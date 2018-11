Rinde tributo Grande a Mac Miller

CIUDAD DE MÉXICO.-Ariana Grande rindió homenaje el Día de Acción de Gracias a Mac Miller al publicar en sus historias de Instagram una foto con su ex.

La cantante publicó una imagen de sí misma acostada junto a Miller, quien estaba dormido.

“Eres extrañado”, escribió con una leyenda muy pequeña.

La foto se publicó originalmente el jueves 22 de noviembre de 2017, junto con la leyenda un pastel.

Grande ha publicado varios homenajes a Miller en las redes sociales, a principios de noviembre, respondió a un video de un fanático del músico quien escuchaba a R.E.M en Twitter.

“Su voz y risa. Se supone que está aquí. Gracias por encontrar esto”.

También compartió una publicación en Instagram una semana después de la muerte de Miller en septiembre.

“No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo envolver mi cabeza alrededor de esto. hemos hablado de esto. tantas veces. Estoy tan enojada, tan triste que no sé qué hacer. Tú eras mi mejor amigo por tanto tiempo. por encima de cualquier otra cosa. Lo siento mucho, no pude arreglar o quitarte el dolor. Realmente quería hacerlo. el alma más amable y dulce con demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora”.

Miller murió el 7 de septiembre a la edad de 26 años. Se reveló que el rapero falleció por sobredosis accidental de drogas en noviembre.

Luego de que Pete Davison y Ariana Grande se hicieran famosos por tatuarse mientras estaban juntos, la cantante publicó en Instagram una foto de su próximo video “Thank U, Next”, en el que se ve un corazón negro en su dedo anular izquierdo.

El diseño coincide con el tatuaje de Davidson, quien cubrió de tinta una máscara de orejas de conejito, inspirado en la portada de Dangerous Woman, dejando un gran corazón negro.