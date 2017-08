Rihanna roba miradas en carnaval con espectacular atuendo

CIUDAD DE MÉXICO.- Todavía no nos recuperamos del infartante escote que lució en la premier de la película “Valerian and the City of a Thousand” en Londres y otra vez nos deja sin aliento, L I T E R A L M E N T E.

Rihanna fue la estrella del carnaval Kadooment en Barbados, en el que lució traje típico adornado con joyería con el que dejó sin habla a muchos.

crawpova ’17 #AuraForCropOva @aura_experience Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 10:28 PDT

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 1:44 PDT

Fuente: SDP Noticias