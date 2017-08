Riesgoso el desvío de carga por Puente Colombia: Codein

NUEVO LAREDO,TAM.- Han surgido sospechas sobre un plan intencional para darle “oxígeno” al Puente Colombia, al cumplirse más de dos meses de no cruzar mercancías de exportación por el Puente Internacional 3.

El expresidente del CODEIN y actual secretario del Clúster Energético, Luis Pérez Benítez, calificó como riesgoso que siga el desvío de carga de Nuevo Laredo hacia el Puente Solidaridad de Colombia, y por eso es urgente que Laredo, Texas termine la reparación de sus sistemas para permitir el cruce de las exportaciones por el Puente Internacional 3.

“Debemos tener mucho cuidado en no ponerle atención y dejarlo al tiempo, permitiendo que las mercancías sigan cruzando por el Puente Solidaridad de Colombia. Me parece peligroso dejar que Colombia siga absorbiendo la carga que no puede cruzar por Nuevo Laredo, y sí pienso que es un plan intencional, que existe la intención muy clara de darle oxígeno al Puente Solidaridad de Colombia, Nuevo León”, planteó Pérez Benítez.