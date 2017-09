Ricky Martin busca a su hermano tras paso de María por Puerto Rico

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien usualmente los artistas suelen ser vistos encabezando proyectos para apoyar a los damnificados por desastres naturales, esta vez Ricky Martín es uno de los afectados por los mismos, al no tener noticias de su hermano tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video en inglés donde comenta la mala situación por la que está pasando su familia, además de pedirle a la gente que apoye con donaciones a los afectados.

“Estoy muy frustrado. No he podido hablar con mi hermano todavía. No sabemos en dónde está, y estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre. Sé que muchos no han podido comunicarse con sus parientes”, dijo Ricky Martin.

El boricua, que no específico cual de sus hermanos se encuentra desaparecido, también agradeció los donativos realizados a su campaña benéfica, que ha recaudado hasta el momento 200 mil dólares.