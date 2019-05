Rick and Morty estrenarán su cuarta temporada en noviembre 2019

Rick and Morty .[Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Dejen lo que estén haciendo por un momento amigos y amigas, la familia más disfuncional de la televisión animada actual está de regreso; no, no nos referimos a aquella que vive en Springfield, sino al duo de nieto y abuelo que han puesto de cabeza diversas dimensiones. Así es, Rick and Morty están de vuelta para una cuarta temporada, según lo confirmaron los propios personajes.

Este nuevo bloque de capítulos se estrenará por la señal de Adult Swim, como ha sido una tradición desde su estreno; aunque posteriormente se espera que llegue a plataformas de streaming. El primer capítulo se podrá ver en noviembre de este 2019, aunque no se tiene la fecha exacta ni cuántos serán los episodios que integren el bloque.

Aunque sus temporadas han estado un tanto espaciadas, e incluso se llegó a rumorar su cancelación. Rick and Morty se ha posicionado como una de las animaciones por excelencia en la segunda parte de la década del 2010; en palabras de sus fans, se trata de una obra que combina a la perfección humor, acidez y crítica.

Aún quedan 70 capítulos por estrenar

Si bien la nueva temporada aún no se había anunciado, ya se sabía desde hace tiempo que se estaban produciendo otros 70 capítulos del show, los cuales se estrenarían repartidos en varios bloques lo cual nos daría una 7 temporadas adicionales, si mantienen su tasa de estreno en 10 episodios, lo cual se traduce en mínimo 7 años de caricatura.

Esto último se podría expandir tomando en cuenta lo que mencionamos de lo tardado que son los lanzamientos del show. Por lo pronto habrá que esperar a un nuevo anuncio del canal para saber cuándo será la fecha exacta en que podremos ver de regreso a Rick Sanchez, su familia y todas sus excentricidades que no hacen más que causar problemas.