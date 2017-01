Ricardo Peláez se “lava las manos” y afirma que Osvaldo Martínez y Sambueza pidieron su salida

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Peláez, presidente deportivo del América, dejó en claro que el portero Hugo González, el volante argentino Rubens Sambueza y el mediocampista paraguayo Osvaldo Martínez pidieron salir del equipo.

“En el caso de Hugo que pidió su salida desde hace un año, Osvaldo me pidió su salida, me dijo que no quería continuar, sucede que se van los que se quieren ir, con `Sambu` el último día hable con él y me pidió su salida”, dijo.

Manifestó que en el caso del portero Moisés Muñoz se analizó el hecho de tener a dos guardametas de gran calidad, como lo es el caso del argentino Agustín Marchesín,

“De Moi (Muñoz) ha hecho declaraciones, obvio platicamos y fuimos platicando en los últimos partidos sobre las circunstancias, operativamente tener a los dos era poco prudente, lo platicamos, es consciente de ello”, declaró.

En el caso del atacante colombiano Avilés Hurtado reconoció que no hablaron con él “hablamos con su representante y cuando no noto yo esa intención automáticamente lo descarto porque a mí me gustan jugadores que sonrían cuando les dices de América”.

Pasa muy seguido con otros jugadores que sus representantes dicen que quieren venir y hablas a su equipo y resultad que no”, estableció.

Respecto a los refuerzos explicó que espera que lleguen dos jugadores más al plantel y que en el equipo están realizando las gestiones para concretarlas.