Ricardo Anaya denuncia protesta armada en su contra en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, denunció en un video que fue recibido a su regreso de Alemania en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por un grupo de manifestantes que le llamaban “corrupto”.

En la grabación publicada en las redes sociales del panista, se alcanza a observar que entre las pancartas que sostienen los manifestantes traen las leyendas de “corrupto” y “renuncia”.

Anaya Cortés acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ser el responsable de la manifestación y de continuar con la “guerra sucia” en su contra.

Por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no creer todas las “trampas” en su contra, y al presidente Enrique Peña Nieto le solicita que “saque las manos” del proceso electoral.

“Les quiero platicar el último capítulo de la guerra sucia del PRI. Son las 3:30 de la madrugada. Vengo llegando de la gira de Alemania con Angela Merkel, y casualmente a las 3:30 de la mañana, cuando salgo del Aeropuerto, encuentro a un grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agreden con pancartas. Cuando les pido que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubre la cara que no quieren aparecer, obviamente no es gente que esté a las 3:30 de la madrugada en el Aeropuerto, está clarísimo que los mando el PRI a agredir, es un capítulo más de la guerra sucia”, dijo Ricardo Anaya en el video.