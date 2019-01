‘Reyes’ generarán más ventas de juguetes

NUEVO LAREDO, TAM.-Los comerciantes del centro histórico de la ciudad estimaron que Melchor, Gaspar y Baltasar van a destinar entre 50 y 200 pesos para comprar los juguetes, pues los vendedores aseguran que para los neolaredenses no es muy común regalar juguetes en estas fechas.

Debido a la celebración del Día de Reyes que se festeja éste domingo 6 de enero, comerciantes esperan que sus ventas incrementen, sin embargo, manifestaron que no esperan un aumento representativo como se registró durante la temporada decembrina.

“Esperamos un pequeño repunte, aunque sabemos que en esta fecha no incrementa considerablemente, no es muy común en Nuevo Laredo, pues lo padres de familia ya gastaron en los regalos de navidad y casi ya no compra juguetes y si lo hacen, compran económicos para no pasar desapercibido el día”, dijo Antonio Vega, comerciante.