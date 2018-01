Rex Tillerson visitará a México en febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, viajará del 1 al 7 de febrero, a Latinoamérica para reunirse con socios regionales para “promover un hemisferio seguro, próspero, con seguridad energética y democrático”, dice el comunicado oficial del Departamento de Estado.

El encuentro con el Secretario de Estado será para Coordinar la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Perú en abril y a la que se espera asista el presidente los Estados Unidos, Donald Trump.

Secretary Tillerson will travel to Texas, Mexico City, Bariloche & Buenos Aires, Lima, Bogotá, & Kingston on Feb. 1-7 to engage with regional partners on issues of mutual concern and advocate for increased regional attention to the crisis in #Venezuela. https://t.co/HLmHLCe9SIpic.twitter.com/BYLA3ksfak

— Heather Nauert (@statedeptspox) 26 de enero de 2018

La gira de Tillerson incluirá México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica entre el 1 y el 7 de febrero, dijo el Departamento de Estado el viernes.

Durante su viaje, que también le llevará a Jamaica, el secretario de Estado también “abogará por una mayor atención regional a la crisis en Venezuela”, agregó Nauert.

En redes sociales, los ciudadanos han reaccionado con criticas, por la presencia del estadounidense en pleno año electoral.

“Rex Tillerson” anuncia visita a Mexico. viene a dar instrucciones al Gobierno de @EPN? …. y se quejan de la influencia de #rusos !!??

— Martin Aguirre® (@sr_aguirre) 26 de enero de 2018

Departamento de Estado de #EEUU: Secretario de Estado Rex Tillerson viajará a Argentina, Colombia, México, Perú y hará una parada en Jamaica entre el 1 y 7 de febrero. Crisis en #Venezuela será el foco de atención.

— Mariano de Alba (@marianodealba) 26 de enero de 2018