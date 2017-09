Revive ‘Game of Thrones’ con esta mezcla de los mejores insultos de The Hound/Tormund

CIUDAD DE MÉXICO.-La temporada 7 de Game of Thrones llegó muy lejos, y se fue demasiado pronto. Siete episodios fueron claramente insuficientes, y seis más en la temporada 8 es sólo una broma.

La buena noticia es que habrá más de Westeros (aunque no será dirigido por los actuales D.B. Weiss y David Benioff). Aprendimos esta primavera que ese Game of Thrones será no sólo un spin-off, sino cuatro.

No sabemos exactamente lo que van a pasar, pero una idea popular de la tarde ha sido el spin-off de The Hound/Tormund, que sería totalmente increíble. Sin embargo, no habría manera de que nunca fuera una idea que se materializara en la televisión, porque habrían demasiadas palabras altisonantes (con lo cuál estoy seguro de que HBO sería feliz). Aunque pensamos que sería buena idea, pues los dos actores, Rory McCann y Kristofer Hivju ya tienen gran química.

Hey @HBO, can one of those #GameOfThrones spinoff please just be Tormund and the Hound traveling around Westeros talking? PLEASE? pic.twitter.com/zUiuSA54nA — Mother of Carsons (@Ashley_N_Carson) August 21, 2017

I want an entire spinoff series that’s just Tormund Giantsbane and The Hound living in an apartment together. #GameOfThrones #WinterIsHere — filmaroni (@filmaroni) August 21, 2017

Caught up with Game of Thrones, and I’ll just be sitting here waiting for the Hound and Tormund spin-off series, please and thank you. — The Lise ?☕ (@NinjaVarnish) August 24, 2017

Ninguna palabra todavía sobre si HBO tiene estas sugerencias en mente (crucemos los dedos), pero mientras tanto, aquí van cinco minutos de los mejores insultos de El Perro.