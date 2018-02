Revista obtiene historia de presunta amante de Donald Trump

Una ex Playmate de Playboy dice haber tenido una relación extramarital con el presidente de Estados Unidos a partir del 2006

NUEVA YORK.- The New Yorker ha obtenido una declaración de ocho páginas escritas a mano por una ex Playmate de Playboy que dice haber tenido una relación extramarital con Donald Trump a partir del 2006.

La declaración de Karen McDougal fue comprada por el National Enquirer durante la campaña presidencial del 2016. Pagó 150 mil dólares a McDougal por los derechos de su historia pero nunca la publicó.

The Wall Street Journal fue el primero que reportó la compra. El director general de la empresa que publica el tabloide es un viejo amigo de Trump.

McDougal, quien fue Playmate del Año en 1998, dijo a la revista que ella se arrepiente de haber firmado un contrato que limita que lo puede decir.

The Enquirer dice que la historia de McDougal no fue creíble y le pagó para escribir columnas sobre aptitud física.

La Casa Blanca dijo a la revista que Trump niega haber tenido un amorío con McDougal.