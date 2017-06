Revisará ASF posibles irregularidades en adquisición de ‘Pegasus’

El malware según lo revelado por the New York Times ha sido utilizado para espiar a periodistas y activistas. [Agencias]

El malware según lo revelado por the New York Times ha sido utilizado para espiar a periodistas y activistas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal indicó que en el caso del dinero que fue utilizado para la compra del sistema de inteligencia e intervención de comunicaciones privadas, se podría modificar el calendario de fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, para buscar las posibles irregularidades en la adquisición.

Al exponer que hasta el momento no se ha detectado ninguna posible anomalía en el proceso de compra de ‘Pegasus’, el cual según lo revelado por the New York Times ha sido utilizado para espiar a periodistas y activistas, Portal Martínez aclaró que lo que podría encontrarse son “procedimientos que son ineficientes o ineficaces”.

Además, advirtió que lo anterior “no es exclusivamente el caso de Pegasus”, del cual aceptó que no han hecho ningún análisis, “pero posiblemente revisemos su adquisición”, refirió.

Tras asegurar que lo que se ha revelado debe preocupar a la sociedad en general, Portal aclaró que por su parte no puede condenar los hechos desde su función, pues no tiene ninguna evidencia para hacerlo así.

“La verdad es preocupante lo que se ha publicado, pero todavía no tengo yo evidencia de nada, tenemos que planearlo, programarlo y realizarlo. Tenemos una solicitud que tengo entendido, nos la van a enviar para que podamos intervenir en esto. Si fuera necesario cambiaríamos el programa para incorporarlo”, destacó el funcionario.