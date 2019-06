Revientan vecinos en COMAPA Victoria

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Para exigir una inmediata solución a la crisis del agua que en los últimos días ha afectados unos 300 mil habitantes de la capital del estado, un grupo de colonos realizaron una manifestación la mañana de este jueves, frente a la COMAPA.

Sumamente inconformes por el pésimo servicio que ofrece la COMAPA Victoria, los quejosos señalaron además que las pipas que se han utilizado por parte del Organismo Operador para la distribución del líquido en aquellos sectores, tienen deficiencias.

“El recibo sí llega, pero el agua no, las pipas se manejan de manera particular, nos hemos encontrado pipas y vamos con botes y nos dicen que no, que el agua ya está destinada para cierto lugar”, denunciaron.

Los más de 200 colonos, integrantes del Movimiento Antorcha de la capital, exigen a las autoridades de COMAPA la inmediata solución al desabasto de agua, que algunos padecen desde hace meses.

“Si hubiera soluciones no habría marchas ni plantones”. “Si no hay solución, nos quedamos en plantón”, precisaron.

Algunos de los protestantes habitan en las colonias como Lázaro Cárdenas, Vamos Tamaulipas, Peregrina, Alvaro Obregón, Enrique Cárdenas, Enfermeras y La Presita.

Todas estas colonias, aparte de fraccionamiento Libertad II, Lomas de Calamaco, y colonias como López Portillo, Libertad, fraccionamiento Industrial se ubican en el sector nor poniente que desde el domingo anterior no tienen una gota de agua.