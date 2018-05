Revelan que DJ Avicii se suicidó; usó un fragmento de cristal

E.U.-El pasado 20 de abril se supo de la muerte del reconocido DJ y productor sueco Tim Bergling, mejor conocido como Avicii. Ese día fue hallado sin vida en la capital de Omán. Este martes se supo que su muerte fue autoinfligida; el músico usó un fragmento de cristal para causarse una herida fatal.

Esta información proviene del sitio especializado en noticias del entretenimiento, TMZ. El portal indica que sus fuentes, al menos tres, anónimas y cercanas a los hechos, informaron que el Dj rompió una botella, usó un fragmento para hacerse una herida y falleció desangrado.

Dos de estas fuentes dicen que la herida pudo infligírsela en el cuello, pero otra fuente más indicó que fue en la muñeca.

El hecho no era necesariamente un secreto. La familia del productor había sugerido el suicidio del Dj en una carta pública: “Él luchó bastante con pensamientos sobre el significado, la vida, la felicidad. No pudo continuar. Buscaba encontrar la paz”.

Se sabe que en 2016 Avicii se había retirado de los escenarios por motivos de salud luego de padecer pancreatitis aguda debido al consumo excesivo de alcohol. Asimismo, en 2014 le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice en 2014.

Avicii será recordado por algunos de éxitos como: Wake Me Up, Hey Brother, Levels, Addicted to You, Fade Into Darkness.