Revelan los ganadores del premio Nobel de Medicina 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young han sido galardonados este lunes con el premio Nobel de Fisiología o Medicina 2017, ha anunciado el Comité Nobel en una rueda de prensa.

El grupo de científicos estadounidenses ha sido premiado “por sus descubrimientos de mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano”. Los premiados compartirán 9 millones de coronas suecas, lo que equivale a 1,1 millones de dólares.

