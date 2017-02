Revelan fecha de estreno de ‘Ingobernable’ en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix anuncia que el 24 de marzo de 2017 será la fecha de estreno de la primera temporada de Ingobernable, la segunda serie original producida en México.

La serie de ficción se estrenará a las 2 am y tendrá un total de 15 episodios que contará la historia de una familia presidencial en México actual.

Los protagonistas de Ingobernable

Kate del Castillo (Los 33, La Reina del Sur) y Erik Hayser (Las Aparicio, Los Miserables) interpretan al presidente y la primera dama de México. Emilia Urquiza es la primera dama de México con grandes planes para mejorar las condiciones del país a través de su compromiso de luchar por la paz. Ella es una mujer con una personalidad fuerte, convicción e ideas claras que la hacen capaz de hacer cualquier cosa. A medida que Emilia comienza a perder la fe en su marido, el presidente Diego Nava, se encuentra en un cruce donde tendrá que encontrar una manera de lidiar con un gran reto y descubrir la verdad. La pareja presidencial será acompañada por sus dos hijos Maria Nava Urquiza (Alicia Jaziz, Oveja Negra, Gloria ) y Emiliano Nava Urquiza (Alessio Valentini, Yo Soy Pepito, Hasta que te Conocí).

El elenco

El elenco incluye a: Erendira Ibarra (Las Aparicio, Sense8, La Vida Inmoral de la Pareja Ideal), Luis Roberto Guzmán (El Pantera, Ladies Night), Fernando Luján (Mirada de Mujer, Todo por Amor), Marina de Tavira (El Señor de los Cielos, Capadocia), Marco Antonio Treviño (Los 33, Las Aparicio), María del Carmen Farías (Hostile Border, Las Aparicio), Aida López (Frida, Capadocia), Alberto Guerra Ramos (Hasta que te Conocí, Siempre Tuya Acapulco), Harold Torres (Crónica de Castas, Sin Nombre), Maxi Iglesias (Dueños del paraíso, Velvet), Alvaro Guerrero (Amores Perros, The Mission), Diego Cadavid (El Cartel de los Sapos, El Callejón), Tamara Mazarrasa Lopez (Camelia la Texana, Todo el Mundo Tiene a Alguien…Menos Yo), Marianna Burelli (Paramédicos, El Torito), Hernán del Riego (Cantinflas, Fantasma), Jeirmarie Osorio Rivera (Celia, Fast Five), Mitzi Mabel Cadena (Capadocia, El Señor de los Cielos), y Pablo Astiazarán (La Última Mirada, Goes and Runs).

La producción

Ingobernable es producida por Argos y creada por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klor. Además, Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco fungen como productores ejecutivos y Natasha Ybarra-Klor como escritora principal y co-productora ejecutiva. Ingobernable es realizada por Verónica Velasco, Epigmenio Ibarra, Natasha Ybarra-Klor, Sheerly Avni, Anai Lopez y Marcelo Tobar. La serie es dirigida por Pedro Pablo Ibarra “Pitipol” y José Luis García Agraz.

Fuente: Publimetro