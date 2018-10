Retrasan medio año el estreno de Wonder Woman 1984

CIUDAD DE MÉXICO.-A través de su cuenta de Twitter, Gal Gadot dio a conocer que la segunda parte de Mujer Maravilla, conocida como Wonder Woman 1984, ha cambiado su fecha de estreno; de noviembre de 2019, a junio del 2020.

No se dieron muchos detalles de este movimiento, aunque la propia actriz señala que esto es lo más correcto, pues fue en verano que la primera película tuvo su estreno, siendo un gran éxito; por lo que vieron una nueva oportunidad para repetir lo anterior, además de tomarlo como una ventaja ante el cambiante panorama competitivo.Con esto, Shazam! sería la única entrega del DCEU para 2019; no obstante, hay que recordar que está en producción una película del Joker, que se estrenaría a finales del mismo año; es posible que el cambio de fecha de Mujer Maravilla responda a una iniciativa de Warner para no poner a competir a dos de sus obras con temática similar (los cómics de DC).