Retrasan Attack on Titan: Escape from Certain Death en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía Koei Tecmo dio a conocer que Attack on Titan: Escape from Certain Death fue retrasado para su lanzamiento en Japón. Originalmente estaba programado para el 30 de marzo; sin embargo, su debut será ahora el próximo 11 de mayo.

La distribuidora declaró que la intención de atrasar este título para Nintendo 3DS es mejorar su calidad, y para ello está trabajando el equipo de desarrollo del estudio Ruby Party.

Para aquellos que no había oído hablar de esta entrega, Attack on Titan: Escape from Certain Death contará una historia totalmente original con un nuevo protagonista y estará situada en un antiguo castillo.

El jugador se pondrá en la piel de un personaje que pertenecerá a los Survey Corps y deberá investigar el peligroso mundo más allá del muro. En el juego también estarán presentes los héroes ya conocidos de la serie de anime y el manga.

Fuente: LevelUp