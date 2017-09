Retornará buscando marcharse victorioso

NUEVO LAREDO, TAM.-El experimentado peleador de artes marciales mixtas, Sonny “Loco” Luque regresa de nuevo a la acción este próximo sábado 21 de octubre en la ciudad de Tulsa, Oklahoma.

Con 36 años de edad y oriundo de Laredo, Texas, el famoso “Loco” estará enfrentando en esta oportunidad al reconocido peleador dentro del AMM como es Codale “Crunch Time” Ford, quien cuenta con un record de 12 triunfos y 9 derrotas.

LA PELEA ESTA PACTADA EN KICK BOXING

Además indicó que este combate en particular será dentro de la modalidad del combate japonés de kick-boxing, el cual esta pactado a tres rounds en la división de las 165 libras.

“De hecho no se me dificulta pelear en este estilo, ya que me gusta más pelear parado que estar en el piso, en donde aparte subiré a un peso que no es el mío pero eso tampoco lo pongo como pretexto, así que vamos con todo por la victoria”, apuntó.