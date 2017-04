Retiran espectaculares, pendones y pegotes

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano continúa trabajando con la eliminación de anuncios considerados como contaminación visual, y que empresas colocan sin el debido permiso, en los postes de luz, teléfono, semáforos y casetas.

En lo que va del año se han logrado retirar más de 700 pendones y pegotes, que abarcan desde recompensas, bingos, bazares, obras de teatro, bailes entre otros, además de cerca de 6 estructuras grandes de anuncios de mayores dimensiones, actividad realizada por los supervisores.

“Continuamos con recorridos en las arterias principales de la ciudad, e invitando a la ciudadanía que evite la colocación de anuncios, tanto en postes de alumbrado, como semáforos o de madera”, comentó Sergio Liñán Montes, Director de Planeación y Desarrollo Urbano.

Aunque mucha gente lo desconocía por años, está prohibido por el reglamento de anuncios el utilizar ese tipo de mobiliario público, incluyendo casetas de autobuses, botes de basura, todo eso se regula mediante un programa que permanece constante y en el caso de reincidencia, como casas de préstamo y otras oficinas, se harán acreedores a una multa.

“Hay un reglamento de anuncios, específicamente para Nuevo Laredo, el cual existe desde el año 2000, con una actualización en el 2008, así que no es algo nuevo solo que no se había aplicado como ahorita, y todo esto se aplica con la única intención de dar una buena imagen de la ciudad, y no convertirnos en una oficina de recaudación, por eso se hace una advertencia, y de reincidir se sancionan con una multa de 20 mil a 30 mil pesos”, explicó.

Para finalizar Liñán Montes, pide a la población en general, que eviten la colocación de cualquier tipo de publicidad, incluso los particulares que perdieron alguna mascota, o buscan a un familiar, ya que de ser sorprendidos procederían de igual manera, retirando la publicidad y levantando el acta circunstanciada.