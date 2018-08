Restaurantes apoyan campaña ‘No Popotes’

NUEVO LAREDO, TAM.- La Asociación de Restauranteros de Nuevo Laredo, ha dado a conocer su participación en la campaña de “No Popotes” con el objetivo de contribuir al medio ambiente, de la ciudad, como del país.

El presidente del organismo, Viviano Vázquez Macías, mencionó que actualmente se analizan opciones biodegradables que sustituyan al popote de plástico, como artículos hechos de hueso de aguacate, algas marinas o metálicos reutilizables.

“No solo nos sumamos a esta medida, si no también hemos comenzado a buscar opciones, porque si bien es cierto un popote tarda alrededor de 500 años para desintegrarse, y por ello es preciso encontrar otras opciones y que no golpe nuestra economía, de entrada no daremos popotes, e invitaremos al cliente a que participe, ya si lo exige pues se lo daremos”, explicó Vázquez Macías.