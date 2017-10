Residentes se adaptan a cambio de horario

NUEVO LAREDO, TAM.- Se acerca el segundo cambio de horario para este 2017, mismo que será el próximo domingo 5 de noviembre, donde atrasaremos el reloj, por la entrada del invierno.

En cada cambio de horario muchas personas permanecen atentas a este, ya que de no estar preparados pudieran quedarse atrapados en el horario que se tenía, ocasionando problemas en el trabajo, al llevar a sus hijos a clases, o en cualquier otra actividad.

Siempre consientes que cada cambio de horario, implica una modificación a su rutina, principalmente por los horarios, muchas personas se predisponen a dicha alteración, para cuando entra en vigor el horario que se cambia, esto no cause trastornos en su vida cotidiana.

En el caso de los adultos mayores, de igual manera tiene un impacto en sus actividades, aunque estas puedan ser en el hogar, pero considerando que con el paso de los años, hayan acostumbrado su reloj biológico estos cambios los toman un poco más a la ligera.

“Pues yo por mi trabajo, tengo que estar atento a estos cambios, soy jardinero, así que si me dicen una hora para hacer un trabajo, tengo que prepararme, vivo por ejemplo en la Colonia Francisco Villa, me salen trabajos aquí en la Hidalgo, me vengo caminando, así que me levanto a las 6 de la mañana, para hacer una hora de camino, tengo que prevenir eso, pero en si no es mucho lo que me afecta”, comentó Don Francisco jardinero.