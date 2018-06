Reprocha AMLO al INE lentitud en resultados del PREP

ACAPULCO.- Desde la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE) que, a pesar de la tecnología actual, no han sabido resolver los problemas técnicos para tener resultados de la elección desde temprano.

“Conteo rápido ya es un indicador y ya con eso, no le hace que el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) se lleve más tiempo porque no han sabido resolver el problema técnico, ni modo que en este tiempo de tecnología, de avances tecnológicos, no se puede tener la información desde temprano”, dijo.